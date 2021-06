Vaccini: 16.421 dosi somministrate in Sardegna in 24 ore. Isola ancora ultima Regione d’Italia

Intanto, consegnate altre 12.870 fiale di Pfizer

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 24 ore sono 16.421 le dosi di vaccino somministrate in Sardegna. Di queste, 8.721 di prima inoculazione e 7.700 di richiami. Complessivamente sono 1.157.321 le dosi somministrate dall'inizio della campagna su un totale di 1.390.107 consegnate, pari all'83,3 per cento: l'Isola, secondo il report del Governo, è ancora ultima in Italia.

Il 76,02% degli over 80 ha completato il ciclo con la seconda dose o dose unica, mentre restano indietro le altre fasce di età: 35,87% tra i 70 e 79 anni; 28,34% tra i 60 e i 69; 19,39% tra i 50 e i 59; 15,16% tra i 40 e 49; 13,01% tra i 30 e i 39; 9,18% tra i 20 e i 29; 1,48% tra i 12 e i 19 anni. Intanto, continuano gli arrivi delle forniture da Roma: oggi sono state consegnate altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer, come anticipato a inizio settimana.