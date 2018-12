Lotta al randagismo: un patentino per i padroni dei cani

La scadenza è fissata per il 21 dicembre

Di: Antonio Caria

L’Assessorato all’Ecologia del Comune di Alghero, in collaborazione con l’Ats Sardegna e Assl di Sassari, ha promosso un corso per il conseguimento del patentino per i possessori dei cani (obbligatorio per i proprietari dei cani aggressivi).

Il corso (gratuito), inserito all’interno delle azioni adottate dall’Amministrazione comunale nell’ambito della lotta al randagismo, ha l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, tale da consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

Le domande di partecipazione andranno presentate entro il 21 dicembre. Potranno iscriversi solo i maggiorenni residenti nel Comune di Alghero, proprietari o familiari di proprietari di cani o che intendono adottare un cane.

I posti disponibili sono 40. La prima lezione è prevista per il 27 dicembre. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it nella sezione servizi al cittadino - Bandi, Avvisi e Graduatorie, o presso l’ Infoalghero in via Cagliari (ex Casa del Caffè).