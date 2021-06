Estate: operazione Mare sicuro sulle coste di Cagliari

Controlli e pattugliamenti straordinari della Guardia costiera

Di: Redazione Sardegna Live

Ridurre gli incidenti, garantire la tranquillità di bagnanti e diportisti in mare e in spiaggia, verificare il rispetto delle norme anche da parte di chi lavora lungo la costa o in ambito demaniale e infine sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell'ambiente marino.

Sono questi gli obiettivi dell'operazione "Mare sicuro", che coinvolgerà anche quest'anno, per tutta la stagione estiva, la Guardia costiera di Cagliari e le altre Capitanerie dell'Isola.

La Direzione marittima di Cagliari, per controllare i circa 950 chilometri di costa di sua competenza, metterà in campo oltre 300 militari, tutti i 29 mezzi navali e i mezzi terrestri di cui dispone, il personale del Quarto nucleo subacquei e i due velivoli della Quarta sezione volo di Decimomannu.

Controlli e attività di pattugliamento saranno intensificati da domani e proseguiranno per tutti i mesi estivi.