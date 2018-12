Auto in un burrone: 2 feriti. Interviene l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina nei pressi di Sarroch. Due persone viaggiavano a bordo di precipitata in un burrone in località Perd'e Melis.

All'altezza della diga in costruzione alle pendici del Monte Nieddu, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo uscendo di strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno recuperato le due persone a bordo. Entrambe sono rimaste ferite e trasportate in ospedale con l'elisoccorso. Non sarebbero in pericolo di vita.