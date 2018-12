Fucile clandestino rinvenuto nelle campagne di Escalaplano

Era occultato fra la vegetazione

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, non si ferma la controffensiva dei carabinieri per il contrasto ai reati predatori finalizzati alla sicurezza ed al rispetto della legalità.

Nell’ultimo periodo sono stati ulteriormente intensificati i controlli, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne.

I militari della Compagnia di Jerzu, in collaborazione con i Cacciatori Eliportato Sardegna di Abbasanta, durante i continui servizi di rastrellamento dell’agro e di controllo degli ovili, hanno rinvenuto, accuratamente occultato fra la vegetazione nel territorio di Escalaplano, un fucile semiautomatico in ottime condizioni, con matricola abrasa e relative cartucce.

Sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario e in attesa delle verifiche balistiche e dattiloscopiche del R.I.S. di Cagliari.