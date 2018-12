Polizia: maggiori controlli a ridosso delle festività

Intensificate le attività di contrasto dei reati di spaccio e furto nei centri urbani

Di: Redazione Sardegna Live

Nel mese di dicembre, con l’approssimarsi delle festività natalizie, la Questura di Oristano ha intensificato i controlli in città finalizzati a prevenire e contrastare i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e ogni altro reato predatorio nei centri urbani, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle zone residenziali.

I controlli delle persone e dei mezzi in transito hanno avuto esito positivo, infatti, la scorsa notte, alcuni agenti hanno fermato un'auto sospetta con a bordo due soggetti; uno di questi è stato trovato in possesso di 23 pasticche di ecstasy. Dopo essere stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti .

L'attività portata avanti dalla polizia si inserisce in una più ampia strategia della Questura di Oristano tesa a contrastare con maggiore incisività i reati di strada durante il periodo delle festività e, al contempo, fornire un’efficace risposta alle richieste di tutela da parte dei cittadini.

Inoltre, sono stati contestualmente disposti servizi di controllo negli esercizi commerciali e nei locali di pubblico intrattenimento riscontrando che un esercizio commerciale cittadino dedito alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso corner per la raccolta delle scommesse sportive non ha ottemperato alla dovuta comunicazione all’autorità della cessazione dell’attività di raccolta delle citate scommesse.

Gli agenti hanno poi effettuato mirati servizi di controllo nei confronti di strutture ricettive, pubblici esercizi ed altri luoghi di aggregazione. L’attività di prevenzione e di controllo è stata estesa anche alle stazioni e gli scali ferroviari e di trasporto pubblico della provincia. Durante il servizio sono state controllate 8 autovetture, identificate 76 persone di cui 34 extracomunitari, tre cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in Questura per l’accertamento della loro posizione nel territorio italiano e una persona di nazionalità nigeriana è stata deferita in stato di libertà per la mancata esibizione del titolo di soggiorno.