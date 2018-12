Primarias. Appello di Franciscu Sedda agli indipendentisti

Il Presidente Nazionale del Partito dei Sardi: «Non privatevene. E non private la Natzione del vostro sostegno»

Di: Antonio Caria

Il Presidente Nazionale del Partito dei Sardi, Franciscu Sedda, ha inviato una lettera aperta agli indipendentisti che non hanno ancora votato alle Primarias.

«Care sorelle e fratelli indipendentisti, a poco più di un giorno dalla chiusura delle Primarias – scrive Sedda – mi rivolgo a quelli di voi che non hanno ancora votato, magari pensando che le Primarias siano un fatto che riguarda solo il Partito dei Sardi o che essendo per voi, per noi, la Natzione un fatto intimo e scontato non ci sia bisogno di esprimersi dicendo Eia».

«Io vi invito invece a votare, per tre motivi – aggiunge il Presidente: Il primo è che se dovesse vincere il No la vostra convinzione di una Nazione sarda che è già coscienza collettiva ne uscirebbe battuta e umiliata. Un prezzo che non potete permettervi di pagare. Il secondo è che una vittoria del Sì, oltre a rassicurarvi che avete sempre avuto ragione, sarebbe un patrimonio che anche voi, come qualunque indipendentista, potrete rivendicare e spendere nella vostra azione politica quotidiana e nella prossima campagna elettorale. Il terzo è che schiacciare il bottone del Sì, dire Eia alla Natzione, lasciare una traccia della propria convinzione, del proprio amore per la nostra terra e la sua libertà, è un'emozione impagabile».

«Non privatevene – ha concluso-. E non private la Natzione del vostro sostegno».