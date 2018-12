“Conosciamoci” a Bosa, Selegas e Guasila

Ad allietare i tre paesi le musiche di Uladzimir Hinko e Zhanna Pivavarava

Di: Antonio Caria

Un 15 e 16 dicembre all’insegna della cultura tradizioni dall’Europa dell’Est, grazie all’arrivo in Sardegna di Uladzimir Hinko (Fisarmonica/voce musicista del Complesso Nazionale di Stato di Musica Popolare della Bielorussia) e Zhanna Pivavarava (voce solista di canto popolare).

I due artisti, nei costumi popolari, si esibiranno domani alle 11.30 a Bosa (Sala Polivalente Manzoni in Corso Vittorio Emanuele) e il 16 prima a Selegas alle 10:30 (Casa per Anziani “Comunità Integrata Beato Fra Nicola”) e poi a Guasila alle 15.30 (Comunità Alloggio).

In questi ultimi due centri, la manifestazione sarà arricchita dalla partecipazione di Tatsiana Syravezhkina (musicista e docente di musica residente in Sardegna), che suonerà il “salterio bielorusso” (tsymbaly), strumento musicale simbolo del paese, e con la partecipazione straordinaria del Gruppo di Aggregazione Artistica “NOI-INSIEME” della Comunità Immigrata Russofona in Sardegna che presenterà i costumi tradizionali della diaspora.

Visto il clima natalizio non mancherà la visita di Nonno Gelo (il Babbo Natale slavo) e sua nipote Nevina, i personaggi della tradizione slava che la notte del 31 dicembre portano i regali sotto l’albero che in quei paesi si chiama “Abete di Capodanno”.