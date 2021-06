Truffa "dello specchietto" a Quartu: padre e figlio denunciati

Per loro è scattato anche il foglio di via obbligatorio: non potranno far ritorno a Quartu prima di tre anni

Di: Giammaria Lavena

Lunedì scorso agli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena è arrivata segnalazione da una donna, che affermava di essere rimasta vittima della così detta “truffa dello specchietto”. La stessa ha raccontato che mentre percorreva la litoranea in direzione di Villasimius, dopo aver sentito un piccolo colpetto sulla sua auto, ha notato due uomini a bordo di un suv suonare ripetutamente il clacson ed azionare i fari abbaglianti con il chiaro intento di invitarla a fermarsi.

Una volta accostata sarebbe stata avvicinata dal conducente che dopo averla accusata di avergli infranto lo specchietto retrovisore anteriore sinistro, le avrebbe chiesto a titolo di indennizzo la cifra di 70 euro, affermando che la proposta era vantaggiosa anche per lei in quanto non faceva aumentare il premio assicurativo.

La donna quindi, intimorita dalla veemenza dei due ed inesperta, ha prelavato la somma richiesta per poi consegnarla al truffatore. Solo dopo si è resa conto di quanto accaduto e senza perdere altro tempo si è rivolta alla Polizia, fornendo loro il modello e la targa dell’auto oltre alla descrizione dei due uomini.

Gli agenti sono risalti in brevissimo tempo all’identificazione di padre e figlio, rispettivamente di 47 e 28 anni, già noti per essere stati responsabili di analoghi raggiri. Accompagnati negli uffici del Commissariato, dopo aver restituito alla legittima proprietaria il denaro estorto con il raggiro sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di truffa in concorso.

Subito l’attività dei poliziotti del Commissariato è stata sviluppata dal personale della Divisione Anticrimine della Questura, che ha approfondito la situazione dei due denunciati, tale per cui a loro carico è scattata, a firma del questore di Cagliari, anche la misura di prevenzione del rimpatrio nei rispettivi Comuni di residenza con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Quartu Sant’Elena per la durata di tre anni.