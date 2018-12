To Be in Jazz: domenica 16 dicembre “Mainerio” di Michele Corcella

Gli appuntamenti sono in programma a Palazzo di Città alle 11.00 alle 18.00

Di: Antonio Caria

Proseguirà domenica 16 dicembre il consueto doppio appuntamento con la rassegna "To be in jazz: i concerti aperitivo", promossa dall'associazione Blue Note Orchestra. Alle 11.00 e alle 18.00 salirà sul palco di Palazzo di città a Sassari, il compositore Michele Corcella con un suggestivo ed insolito progetto dal titolo “Mainerio”.

Uno spettacolo nel quale la musica antica incontra il jazz contemporaneo made in Italy. Un’operazione fascinosa, nella quale vengono riprese e modellate sull’organico dell’Orchestra Jazz della Sardegna le partiture di Giorgio Manerio, originale figura di prete, compositore e maestro di cappella che lavorò dal 1560 fino alla morte tra Aquileia e dintorni. L’OJS sarà diretta per l’occasione dall’autore.

Dopo il concerto delle 11.00, il pubblico potrà apprezzare la degustazione e la presentazione dei prodotti della Cantina del Vermentino di Monti, di Madrigosas di Olmedo e del Pianeta Pizza di Sassari.