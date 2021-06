Monserrato. Denuncia il furto dell'auto per non pagare la rottamazione: nei guai un uomo di Capoterra

La vicenda inizia a febbraio dello scorso anno

Di: Redazione Sardegna Live

A febbraio dello scorso anno, un 68enne di Capoterra ha portato la propria auto, una Nissan Terrano, in un’officina di Monserrato per ripararla. Il preventivo ricevuto però non era per lui conveniente in relazione al valore del mezzo, cosicché, invece che rottamarla ha deciso semplicemente di lasciare la vettura davanti all’officina. A nulla erano valse le ripetute richieste del meccanico affinché l’auto venisse portata via.

Alla fine, quella vecchia auto ferma per strada da troppo tempo, ha attratto l’attenzione dei vigili urbani che hanno costatato come il mezzo fosse privo di assicurazione. Nel frattempo, il titolare dell'officina meccanica ha segnalato la situazione ai carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti del caso e hanno scoperto che il 68enne a settembre aveva denunciato il furto della Nissan, mettendo in cattiva luce il titolare dell'officina e scrollandosi di dosso ogni responsabilità per eventuali pagamenti di sanzioni o rottamazione. L’uomo è stato quindi denunciato per simulazione di reato.