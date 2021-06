Controlli negli ovili: a Senorbì denunciato un allevatore

Trovate sei piante di marijuana e materiale per il confezionamento

Di: Redazione Sardegna Live

Controlli dei Carabinieri negli ovili, alla ricerca soprattutto di armi, ma non solo.

Ieri, infatti, a Senorbì i militari hanno denunciato un allevatore 25enne del posto per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, coadiuvati da colleghi della Stazione di Sant’Andrea Frius, a seguito di una perquisizione dell’azienda agricola del giovane, hanno rinvenuto sei piante di marijuana dell’altezza media di circa 70cm, e materiale per il confezionamento (buste in cellophane per il sottovuoto) di sostanze stupefacenti, già utilizzato e recante residui della medesima sostanza.