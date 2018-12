Maltratta la madre e spintona i Carabinieri, 52enne in manette

L’uomo, un pregiudicato del paese, è nuovamente nei guai

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Furtei hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Paolo Marci 52 anni, pregiudicato. L'uomo si era presentato presso l'abitazione della madre in violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare emesso a seguito dell'arresto dello stesso Marci, avvenuto il 25 novembre scorso per maltrattamenti in famiglia.

Dopo una discussione con la donna l'uomo si allontanava dalla casa. Rintracciato dai militari tentava di sottrarsi al controllo spintonandoli. Immediatamente bloccato veniva arrestato e tradotto presso il proprio domicilio in attesa del processo.