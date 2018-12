13 milioni di euro per le imprese artigiane della Sardegna. Confartigianato Sardegna: «La Politica ci ha ascoltato»

Antonio Matzutzi: «Una risposta concreta per un comparto che ha voglia di crescere e produrre»

Di: Antonio Caria

12 milioni e 800mila euro. Ammonta a tanto Lo stanziamento, proposto dall’Assessora Regionale all’Artigianato, Barbara Argiolas, per rifinanziare la storica Legge Regionale 51 che, dal 1993, ha incentivato la nascita delle imprese artigiane sarde e ne ha consentito lo sviluppo.

Una legge che promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo, con l’obiettivo di potenziare le imprese, in particolare quelle operanti nel comparto manifatturiero, e adeguare la dimensione aziendale, l'innovazione di processo e di prodotto, la promozione della commercializzazione e dell'esportazione, privilegiando le imprese che utilizzano nei processi produttivi risorse locali.

«Siamo molto contenti di questo risultato, per questo il nostro plauso va alla tenacia e alla perseveranza dell’Assessora Argiolas, con la quale abbiamo lavorato in modo proficuo – ha dichiarato Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – e va anche ai Consiglieri Regionali con i quali ci siamo confrontati in modo franco, leale e, talvolta, anche duro ma sempre nel rispetto dei ruoli e sempre ispirati da un obiettivo comune: dare sostegno e speranze al sistema artigiano».

Grazie al finanziamento a fondo perduto e con l'abbattimento degli interessi sul credito, verranno incentivati, tra gli altri, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'automazione e l'ammodernamento delle imprese artigiane, l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il credito alla promozione commerciale ed all’esportazione.

«Negli ultimi anni la Legge non era stata rifinanziata pensando che le risorse del POR FESR, erogate attraverso alcuni specifici bandi, potessero sostituirla – ha aggiunto– strumenti che nel loro effetto pratico, hanno creato scoraggiamento e timore fra gli imprenditori e si sono dimostrati poco vicini alle esigenze delle piccole aziende, sia in merito ai bandi regionali che a quelli territorializzati».

«Per le oltre 35mila imprese artigiane, che offrono lavoro a oltre 100mila persone e rappresentano il 22% dell’economia della Sardegna – ha concluso Matzutzi – i 13 milioni di euro stanziati non sono sussidi, tantomeno assistenzialismo, ma incentivi concreti per rafforzarsi, investire in tecnologia e formazione, creare nuova economia e assumere. Questo supporto non potrà che andare a incidere positivamente su tanti aspetti cruciali della nostra vita economica e sociale».