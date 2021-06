Covid: si respira. Solo 3 nuovi casi e nessuna vittima in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 57.088 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati tre nuovi casi, due nella provincia di Sassari e uno in quella di Oristano. Eseguiti 3.152 test.

Non si registrano nuovi decessi (1.485 in tutto). Sono invece 72 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.565 e i guariti sono complessivamente 43.960 (+124).