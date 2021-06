Temperature in aumento: allerta meteo della Protezione civile

Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi

Di: Redazione Sardegna Live

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse valido a partire dalle ore 12 di domani, 18 giugno, e sino alle 15 del 21 giugno.

"Le temperature - si legge nel documento di allerta - subiranno un generale e progressivo aumento sul settore occidentale dell'Isola, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C e localmente superiori ai 40°C. Lunedì le temperature sul settore occidentale diminuiranno, ma saranno comunque elevate, mentre subiranno un aumento fino a molto elevate sul meridione".

L'invito delle autorità è di "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte".