Due giorni all’insegna delle Rochitas in Festa

Sabato 22 e domenica 23 dicembre l’edizione 2018 dell’evento promosso dall’Amministrazione comunale

Di: Antonio Caria

Percorsi turistici, prodotti tipici, artigianato, spettacoli tradizionali e itineranti. Non mancherà davvero nulla nell’edizione 2018 di “Rochitas in Festa”, manifestazione tra le più importanti del Meilogu promossa dall’Amministrazione comunale di Thiesi in collaborazione con i Comitati e Associazioni locali, la Pro loco, lo sportello linguistico, il museo e la Fondazione Aligi Sassu, la Cooperativa Siendas e l’Istituto comprensivo.

L’evento, che prende il nome dall’omonimo quartiere in cui sorse il primo nucleo abitativo di Thiesi, partirà sabato 22 dicembre alle 15.00, nella torre prigione, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sinnos” di Toto Porcu. Alla stessa ora avrà luogo “Siendas de Tiesi - Le pietre raccontano”, una passeggiata, con partenza dall’info point in piazza Eleonora D’Arborea (Casa Garau), curata da Siendas con il coinvolgimento dell’I.T.C. Thiesi che si concluderà con la visita al museo Aligi Sassu.

Alle 17.00, nella sala dedicata al grande artista in via Garau,si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il territorio del Meilogu: idee, suggerimenti e prospettive di crescita”. Dalle 19.00 saranno aprte le catnine e le mostre di artigianato locale.

Alla stessa ora, l’antico Monte Granatico ospiterà un laboratorio di ceramica curato dall’artista Pina Monne. Dalle 20.00 spettacolo itineranredel gruppo “Meda Funky Street Band” seguiti dal gruppi di tenores di Thiesi e dai balli in piazza con l’organettista locale Giuseppe Pola.

Ricca di eventi anche la giornata di domenica 23: dalle 10.00 saranno riproposti “Siendas de Tiesi - Le pietre raccontano” e il laboratorio di ceramica. Alle 12.00 saranno riaperte le cantine.

Alle 15.00, a cura dei bambini e dello sportello linguistico, avrà luogo un reading letterario itinerante. Alle 16.00, in piazza Eleonora D’Arborea, spazio ai balli della nostra tradizione con il gruppo folk tutto al femminile “Sas Maestralinas” di Thiesi.

Alle 18.00, la Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria ospiterà il concerto di Natale della Polifonica Logudorese di Bonorva. La due giorni di eventi si chiuderà alle 19.30 in piazza Santa Vittoria con l’esibizione Teatro/Fuoco a cura dei Shedan Fire-Theater.

Inoltre, negli orari della manifestazione, sarà possibile visitare il Museo Aligi Sassu, con la degustazione di formaggi locali.