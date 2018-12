“Pitzinnos in festa” a Belvì, il Natale dei bambini si colora di musica e allegria

Il sindaco Sebastiano Casula: "Stiamo organizzando una serie di eventi per creare un vero e proprio sistema di coesione comunitaria”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Natale in Barbagia fa tappa a Belvì, tra voci, danze e colori di un’isola che guarda al futuro: “Pitzinnos in Festa” è il nome dell’evento in programma domenica 16 dicembre, dalle ore 15.00, con centinaia di bambini provenienti da tanti paesi della Sardegna. Sul palco dell’Anfiteatro Comunale si alterneranno, piccole realtà del folklore isolano e artisti in erba che si cimenteranno nelle diverse discipline dello spettacolo, tra canti e poesie, balli e virtuosismi musicali.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Opes Nuoro in collaborazione con il Comune e il Centro commerciale Naturale Belvì, presentata da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, nasce per valorizzare in un contesto che si affaccia sul Natale, la stagione più felice dell’esistenza che include l’infanzia, l’adolescenza e i giovanissimi in generale.

Il contesto che ospita il mega raduno sarà arricchito da espositori di prodotti tipici sardi dell’agroalimentare, dell’arte e dell’artigianato, di creativi e promotori di varie forme artistiche, di attività legate alla didattica, alla promozione alla lettura, alla promozione e valorizzazione del territorio regionale.

Un progetto con finalità che mirano ad un alto richiamo turistico, ma che include una forte valenza anche sul piano dello scambio culturale, della socialità, dell’aggregazione, con ricadute importanti anche dal punto di vista economico.

“Questo evento rientra nell’ambito di una serie di iniziative che si articolano nel periodo di Natale. L’amministrazione comunale, così come il Centro Commerciale Naturale, hanno creduto e sostenuto le richieste di soggetti privati al fine di creare un vero e proprio sistema di coesione comunitaria”.

Al termine delle esibizioni, trasmesse in diretta da Sardegna Live, un lungo corteo formato da centinaia di bambini provenienti da Samugheo, Belvì, Macomer, Orosei, Pattada, Pozzomaggiore, Padria, Mara, Bortigali raggiungerà la piazza principale del paese per dare vita al grande “ballu tundu” che chiuderà la giornata di festa, con musica e rinfresco per tutti i protagonisti.

“Pitzinnos in Festa” è uno degli eventi organizzati dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale di Belvì in occasione delle feste di fine anno.