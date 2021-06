Volotea riattiva voli da Alghero per Genova e Napoli

La compagnia assicurerà 5 tratte per il "Riviera del corallo"

Di: Redazione Sardegna Live

La compagnia aerea Volotea riattiva le rotte da Alghero. Da domenica 20 giugno sarà possibile raggiungere l'aeroporto "Riviera del corallo" da Genova, e nelle prossime settimane tornerà anche il collegamento con Napoli. Le due tratte si aggiungono a quelle per Venezia, Verona e Torino.

"La nostra flotta riprende a volare da Alghero, nei prossimi renderemo ancora più agevoli e semplici gli spostamenti da Liguria, Campania, Veneto e Piemonte verso il Nord Sardegna", commenta Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. "Ci auguriamo che i nostri voli possano supportare la ripartenza economica di Alghero - prosegue - grazie alle ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dall'aeroporto durante l'estate".

Per Fabio Gallo, chief financial officer & business development director dell'aeroporto di Alghero, "la ripartenza dei collegamenti estivi di Volotea, nostro partner storico, è un segnale positivo per la stagione turistica del Nord Ovest Sardegna".

"I 5 collegamenti con Genova, Napoli, Verona, Torino e Venezia - commenta ancora Gallo - contribuiscono a rafforzare e completare l'importante network estivo dell'aeroporto".