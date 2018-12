Més que un Mes ad Alghero: un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia

Tra gli appuntamenti la tappa conclusiva di GirOlio d’Italia e Perle d'Ogliastra

Di: Antonio Caria

Intenso fine settimana ad Alghero con il “Més que un Mes”. Domani 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre la Riviera del Corallo ospiterà la tappa conclusiva di GirOlio d’Italia, il progetto dell’Associazione nazionale Città dell’Olio.

Domani alle 10.00, nella sala conferenze Lo Quarter, si terrà la riunione del coordinamento regionale Città dell'Olio Sardegna. Seguirà il dibattito pubblico: “Le Città dell’Olio 2019: 25 anni di impegno nella valorizzazione della cultura olivicola. Opportunità e progettualità per la Sardegna”.

Ad aprire i lavori Mario Bruno (Sindaco del Comune di Alghero e Vice Presidente nazionale delle Città dell’Olio). Subito dopo si sviluperanno gli interventi di Elio Sundas (Coordinatore regionale delle Città dell’Olio Sardegna) ed Enrico Lupi (Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio).

Al termine interverranno i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria tra cui Pietro Graziano Esposito (Segretario Generale della CCIAA di Sassari), Antonio Sole (Presidente Confcommercio Sassari), Efisio Perra (Presidente di Coldiretti Cagliari), Maurizio Onorato (Direttore di Confagricoltura Sardegna) e Francesco Erbì (Presidente della CIA Sardegna).

Le conclusioni saranno affidate a Cristiano Erriu (Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma Sardegna). Il dibattito sarà moderato dal giornalista Pasquale Porcu.

Alle 12.30 è in programma la cerimonia di inaugurazione di Girolio d’Italia con l’esecuzione dell’Inno d’Italia alla presenza delle istituzioni locali e regionali, delle associazioni culturali e di volontariato e degli alunni degli Istituti scolastici della città.

Saranno aziende provenienti da 11 comuni ad esporre neglistands presso l’ex Mercato Civico Ortofrutticolo (Ittiri, Riola Sardo, Santadi, Serrenti, Uri, Usini, Villacidro, Oliena, Olbia, Ussaramanna), e 7 del territorio di Alghero.

Prevista la presenza anche del “Comitato Lions per lo sviluppo dei prodotti locali”. Sempre nella giornata di domani, in Piazza Pino Piras e nella Torre di San Giovanni, sarà inaugurata “Perle d'Ogliastra”, promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della tipicità regionale come turismo esperienziale.