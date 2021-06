Covid: 15 casi sospetti di variante indiana sul set sardo del film Disney "La Sirenetta"

I sospetti casi di variante Delta sotto esame a Sassari

Di: Redazione Sardegna Live, foto Halle Bailey

Sono quindici i casi di sospetta variante Delta del coronavirus sotto esame a Sassari, nel laboratorio di microbiologia dell'Aou. La cosiddetta variante indiana è stata accertata in un solo caso nel nord Sardegna, in una persona che fa parte della troupe cinematografica Disney impegnata sulle coste sarde nelle riprese del film "La Sirenetta".

Il paziente in questione è l'unico fra i 13 positivi riscontrati all'interno del gruppo Disney a essere ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Gli altri sono in isolamento a Trinità d'Agultu, località dove è scoppiato e si è diffuso il focolaio con 22 contagiati. I 15 tamponi sospetti sotto esame nel laboratorio di microbiologia hanno mostrato una reazione diversa da quella tipica della variante Uk e dunque sono stati sottoposti a sequenziamento per una loro identificazione. I risultati saranno disponibili entro una decina di giorni.