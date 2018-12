Enrico Costa avrà il suo monumento

Lunedì 17 dicembre l’inaugurazione in Piazza Fiume della statua in bronzo

Di: Antonio Caria

Diventerà finalmente realtà il progetto portato avanti con costanza e impegno dal Comitato per il Monumento a Enrico Costa.

Lunedì 17 dicembre, in piazza Fiume a Sassari, sarà inaugurata la statua in bronzo, realizzata a grandezza naturale dalla fonderia artistica Mariani di Pietrasanta su bozzetto in creta dello scultore Milan Garcia, con progettazione della posa in opera a cura dell’architetta Elena Cenami, a pochi passi dalla dimora in cui “Enrichetto” trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita.

L’icona, tratta da uno dei più significativi ritratti fotografici dello scrittore, è frutto di un accurato studio finalizzato a rievocare la figura di Costa nell’atto di una passeggiata quotidiana, descrivendone il personaggio in maniera dinamica, perfettamente in simbiosi con il luogo in cui visse e operò.

Alla cerimonia di inaugurazione, in programma alle 11.00 e moderata dal giornalista Gibi Puggioni, interverranno il presidente del Comitato, Toto Porcu, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e l’assessore regionale alla Cultura, Giuseppe Dessena

L’introduzione e la chiusura dell’evento saranno affidate alla Banda musicale “Luigi Canepa”. Prevista la partecipazione dei figuranti in costume dell’Associazione Itinerari nel tempo, già coinvolti nell’ultima edizione delle Passeggiate di Enrico Costa. Nel corso dell’avvenimento, lo storico Antonello Mattone ricorderà e omaggerà le figure di Enrico Costa e di Manlio Brigaglia, tratteggiando un breve affresco narrativo della città di Sassari.

Il comitato ha inoltre promosso la pubblicazione di un opuscolo, che verrà distribuito gratuitamente alle scuole come incentivo alla lettura e alla riscoperta di Costa per le giovani generazioni.