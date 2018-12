Peste Suina Africana: a Urzulei abbattuti 92 maiali

L’intervento è stato portato a termine dall’Unità di Progetto

Di: Antonio Caria

Proseguono le attività di eradicazione della Pesta Suina Afrinaca (Psa). Nella giornata di ieri 12 dicembre, l’Unità di Progetto ha effettuato un intervento nelle località di Teletottes e Televais, in agro di Urzulei, dove sono stati abbattuti 92 maiali.

Secondo l’UdP, gli animali erano al pascolo brado illegale, di proprietà ignota, non registrati all’anagrafe animale e mai sottoposti ai controlli sanitari. Alle attività, coordinate dall’UdP in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato i veterinari dell’ATS, del GIV (Gruppo intervento veterinario) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS), gli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e il personale dell’Agenzia Forestas. Le operazioni sono andate avanti fino al tramonto, a causa dei luoghi particolarmente impervi dove si è agito.

«Grazie alle attività di controllo e agli abbattimenti dei maiali bradi illegali avviate in questi ultimi 12 mesi – ha dichiarato il direttore generale dell’IZS, Alberto Laddomada –, la malattia sta regredendo: stiamo trovando sempre meno il virus attivo. La grande novità riguarda infatti alcuni territori ad altissimo rischio dove non troviamo più “virus fresco”, ma solo sieropositività che indicano infezioni non recenti. Tuttavia – ha concluso Laddomada – il rinvenimento degli anticorpi in questi maiali dimostra che non bisogna abbassare la guardia e che la via intrapresa per l’eradicazione della PSA, compreso lo spiacevole depopolamento dei bradi, è quella giusta».