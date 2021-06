“Finalmente Alghero”: la città si riprende il primato di capitale degli eventi estivi

Nella città catalana ritornano i grandi concerti

Di: Cristina Tangianu

“Non immaginavamo di riuscire a presentare un’offerta di così alto livello, con artisti nazionale e internazionali”. Così il sindaco di Alghero, Mario Conci, ha aperto, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi organizzati per l’estate 2021. Parole ricche di speranza, ma anche di grande soddisfazione quelle del primo cittadino: “Alghero capitale degli eventi estivi, come lo era prima”.

Tra gli artisti, svelati oggi, che si esibiranno nella splendida Riviera del Corallo “pronta a ripartire”, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Rkomi, Mario Biondi, Paolo Fresu, Tazenda, Franca Masu (che aprirà la stagione) e Claudia Aru. Ma il calendario prevede la stagione di prosa (anche con Caterina Murino), appuntamenti con il jazz, senza dimenticare eventi che hanno l’obiettivo di valorizzare le tradizioni algheresi.

Una programmazione costata al Comune e alla Fondazione Alghero una cifra “irrisoria”, considerate le cifre a cui ci hanno nel tempo abituato. Il presidente della stessa Fondazione Alghero, Andrea Delogu, ha parlato di 100 mila euro, più costi di allestimento della Rugby Arena, dove si terranno i concerti ( con ingresso a pagamento). Costo totale 150mila euro.

Ma l’importante è ripartire. Questo è stato sottolineato in conferenza stampa.

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni algheresi che ringraziamo - ha precisato Delogu -. La voglia di ripartire tocca tutti. Siamo stati in grado di cogliere le opportunità che ci sono state fornite da coloro che avevano voglia di ripartire. Portiamo artisti di grande fama nazionale e internazionale che mancavano da alghero da oltre dieci anni”.

“Stiamo cercando di lasciare alle spalle momenti difficili e complicati, vogliamo riaprire alla grande. È stato un lavoro complesso che ha richiesto tante energie - ha affermato l’assessore comunale al turismo e alla cultura Marco Di Gangi -. Vogliamo proiettare Alghero oltre i confini della nostra terra”.

La conferenza stampa è stata chiusa con l’intervento della splendida cantate Franca Masu: “Niente è scontato in questo momento. Ogni invito agli artisti ha un grande significato. L’augurio è che alghero possa splendere come merita perché ha tutti i numeri per poterlo rifare. Un’estate all’insegna della grande rinascita”.