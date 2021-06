Ad Aritzo 50 contagi, prorogata zona rossa. Monta protesta di alcuni commercianti

Monni: "Richieste che non possono essere accontentate, per ogni persona che si negativizza ne abbiamo un'altra positiva. Se i numeri non scendono non possiamo allentare le misure"

Di: Giammaria Lavena

Ad Aritzo sono ancora 50 i contagi da coronavirus. Una situazione che ha costretto il commissario del centro barbaricino, Antonio Monni, a prorogare la zona rossa rinforzata fino al 25 giugno, dopo circa due settimane di lockdown.

Confermata dunque la chiusura di tutte le attività commerciali salvo gli alimentari e la farmacia. Montano le prime proteste: questa mattina una decina di commercianti ha dato vita a una manifestazione per esprimere il proprio disappunto, chiedendo di allentare le misure per consentire almeno le consegne a domicilio.

"Sono richieste che non possono essere accontentate - ha chiarito all'Ansa Monni -. Abbiamo ancora una situazione di estrema criticità con numeri uguali a quelli di 10 giorni fa: secondo gli ultimi dati ricevuti dalla Assl di Nuoro, ci sono 50 persone positive e 80 in quarantena".

"Per ogni persona che si negativizza ne abbiamo un'altra che diventa positiva. Se i numeri non scendono - ribadisce - queste misure non possono essere allentate con mio grande dispiacere".