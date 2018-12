Il 19 dicembre Sindaci sardi in assemblea a Esporlatu

L’appuntamento è al Centro culturale alle 10.30

Di: Antonio Caria

Sarà il Centro culturale di Esporlatu ad ospitare l’Assemblea congiunta di dell’Anci Sardegna e del Consiglio delle Autonomie Locali, in programma mercoledì 19 dicembre alle 10.30.

La notizia, già trapelata ieri, ha avuto la sua ufficiliatà nella giornata di oggi con la convocazione firmata da Emiliano Deiana (Presidente Anci Sardegna) e Andrea Soddu (Presidente del Cal Sardegna).

«A seguito dei gravi e reiterati atti intimidatori i sindaci si incontreranno per far sentire la loro vicinanza al sindaco e agli amministratori di Esporlatu e a tutti gli amministratori che in questi anni hanno subito violenze, minacce e intimidazioni – affermano i due Presidenti-. Sarà anche l’occasione per chiedere al Governo e alla Regione impegni straordinari per le aree interne, per la modifica e l’adeguamento delle norme sulle Status degli amministratori locali, per la sicurezza e il presidio del territorio, per lo sviluppo dei territori in ritardo di sviluppo».