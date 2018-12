“Se tu mi guardi io non sarò più invisibile”: una mostra per l’adozione dei cani a Sassari

L'esposizione sarà visitabile sino al 15 dicembre

Di: Antonio Caria

Una mostra per fare conoscere gli ospiti del canile comunale e allo stesso tempo per sensibilizzare a non adottare un animale come regalo di Natale e poi abbandonarlo pochi mesi dopo.

È con questa finalità che, questa mattina, alla presenza dell'assessore alle Politiche agro-ambientali del Comune di Sassari, Fabio Pinna, della responsabile dell'associazione “Qua La Zampa” Emma Angius e della fotografa Gloria Calvi, è stata presentata “Se tu mi guardi io non sarò più invisibile”, che sarà visitabile da domani al 15 dicembre.

Nel canile sulla strada per Osilo, in località Funtana sa Figu, si trovano 229 ospiti. 23 hanno più di 10 anni. Nel 2018 le adozioni sono già state 187 (1014 negli ultimi 5 anni) ma gli ingressi sono sempre in numero maggiore degli animali che riescono a uscire.

Nella mostra saranno esposti anche i disegni dei bambini e bambine della scuola primaria di primo grado di via Forlanini, dell'Istituto san Donato, che raccontano la loro visione degli amici a quattro zampe.

Qua la Zampa che gestisce il canile e il Comune di Sassari portano avanti una serie di progetti sia per incentivare le adozioni consapevoli, sia per permettere anche a chi non può avere un cane in casa di curarne e amarne uno.

Uno di questi, “Adotta un cane a distanza”, è rivolto a chi, pur desiderando avere un amico a quattro zampe, non ha né lo spazio né il tempo necessari per il benessere del cane.

Tre le modalità di adozione a distanza: nella prima si può scegliere semplicemente di donare una cifra prestabilita. La seconda, “Una giornata per le coccole”, prevede, oltre la donazione, anche la possibilità di fare visita all'amico a quattro zampe per coccole e carezze in giorni e orari concordati; infine la terza, “Una passeggiata con il mio amico Doc”, include, se il cane lo consente, anche passeggiate in zone prestabilite.

Un’altra opzione, “Adotta un Vecchino”, è invece riservata esclusivamente ai cani più anziani e prevede anch'essa un versamento mensile, visite, coccole e, se è possibile, brevi passeggiate.

“Io ci sarò sino alla fine dei tuoi giorni” è il nuovo percorso per chi desidera regalare a un cane gravemente malato il calore della famiglia nell'ultimo periodo della sua vita. Le spese saranno a carico del canile.

Il Comune di Sassari ha cofinanziato anche una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà grazie alla quale tutti coloro che hanno presentato domanda hanno ricevuto un contributo per fare sterilizzare la propria cagnetta dal veterinario di fiducia.

Inoltre, dal 2010 l'Amministrazione, in collaborazione con il servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche della Asl, offre il servizio di microchippatura gratuita per i cani anche dei comuni vicini.

Nel 2018 sono stati iscritti all'anagrafe canina 703 esemplari. Maggiori informazioni al numero 3339080857 o direttamente al canile tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00.