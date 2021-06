Quartu. Travolto da una motozappa: grave un uomo

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti un terreno privato di via dell'Autonomia Regionale Sarda, a Quartu Sant'Elena, per soccorrere un uomo di 79 anni, rimasto ferito a una gamba.

Per cause ancora da accertare, il pensionato è stato travolto da una motozappa mentre lavorava la terra. Gli operatori giunti sul posto hanno estratto l'uomo da sotto al mezzo agricolo e l'hanno affidato al personale sanitario del 118, sul luogo con due ambulanze. L’uomo è stato in ospedale in codice rosso.