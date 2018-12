Giovane coppia ruba consolle di videogiochi, nei guai una minorenne

Al centro commerciale Le Vele, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Norm di Quartu Sant'Elena hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso Nazareno Mallus, 23enne, disoccupato con precedenti di polizia, e M.A., 17enne studentessa.

Di: Alessandro Congia

La giovane coppia è stata bloccata dal personale di vigilanza all'uscita del supermercato Carrefour dopo avere occultato una consolle PS4 del valore di 340 euro e consegnati ai militari operanti. Al termine delle formalità di rito Mallus veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna. La minore veniva affidata al proprio genitore. La refurtiva è stata restituita all'avente diritto.