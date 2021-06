Cagliari. Moto contro scooter in Viale Marconi: all'ospedale anche un poliziotto

Il traffico ha subito forti rallentamenti

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina in viale Marconi.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una moto della Polizia di Stato si è scontrata contro uno scooter guidato da un 37enne di Sestu. Entrambi percorrevano viale Marconi in direzione centro città. Si sono urtati all'altezza di via Galvani.

Il poliziotto e il 37enne sono rovinati al suolo riportando lesioni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso i motociclisti e li ha trasportati con assegnato codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e del Policlinico.

Il traffico ha subito forti rallentamenti. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.