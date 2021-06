Violento scontro tra auto al bivio per Monti: illesi i conducenti

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguente il violento incidente stradale che si è verificato nella notte.

Intorno a mezzanotte e un quarto, due vetture, una Ford Focus e una Alfa Romeo Giulietta, entrambe condotte da due giovani ragazzi, si sono scontrate sulla SS 726, in direzione Sassari.

Secondo quanto ricostruito, all’altezza del bivio per Monti, la Ford ha iniziato a perdere potenza e si è fermata sulla carreggiata per un’avaria al motore. Nel frattempo, nella stessa direzione è sopraggiunta l’Alfa romeo che non è riuscita ad evitare l’impatto. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi e non hanno riportato ferite.

