Fonni. Progetto Avis-Scuole "portabandiera della solidarietà"

Far sensibilizzare i più giovani verso le problematiche relative alla carenza di sangue in Sardegna e la donazione

Di: Fabiola Castri

È partito questa mattina nelle scuole di Fonni il progetto ideato da AVIS Nazionale e sostenuto dal MIUR, che va ad educare e testare una metodologia di formazione che unisca conoscenze, esperienza personale, gioco e verifica al fine di creare nei giovani studenti un forte coinvolgimento personale.

L’Avis di Fonni che è sempre in prima fila per far conoscere e sensibilizzare anche i più giovani verso le problematiche relative alla carenza di sangue in Sardegna, lo ha rivolto agli studenti delle due seconde classi delle scuole secondarie di primo grado, portando un modo originale e innovativo per promuovere la donazione del sangue, gli stili di vita sani e la cittadinanza attiva. Così oggi, anche grazie alla collaborazione e la disponibilità del Dirigente scolastico, i Professori e gli alunni, è stato possibile partire col progetto.

Ai ragazzi è stato consegnato un questionario da compilare in forma anonima, per testare le conoscenze sulla donazione e per avere dei dati a fini statistici sulla classe. A fine progetto, prevista per maggio 2019, agli alunni verrà riproposto lo stesso test per vedere l’evoluzione delle conoscenze e del cambiamento che avranno avuto nei confronti del donare.

Alle classi riunite verranno erogati due moduli formativi, ciascuno di un’ora. Il primo dove si parla di stili di vita, nutrizione, prevenzione (alcool, fumo, droga), rischi della rete verranno illustrati dal Direttore Sanitario dell’Avis Dott. Mulas Michele, il secondo dal Presidente Busia che parlerà dell’Associazione, la donazione del sangue e le azioni di solidarietà.

Nella fase successiva ad ogni alunno si consegnerà il passaporto della solidarietà dove i ragazzi dovranno raccogliere le testimonianze di un certo numero di donatori intervistandoli.

Nella seconda fase i ragazzi verranno divisi in squadre e attraverso un Torneo di Ruba Bandiera, ogni squadra dovrà essere in grado di rispondere correttamente a delle domande sui temi degli incontri avuti. A vincere sarà la squadra che totalizzerà la maggiore somma del punteggio nelle varie categorie.

A maggio, quando il percorso sarà terminato, ai ragazzi verrà consegnata una pergamena e dei gadget come ringraziamento, da parte dell’Avis di Fonni, per la partecipazione.