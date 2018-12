Lella Costa apre la stagione de “La Grande Prosa” al Teatro Civico di Alghero

Questioni di Cuore andrà in scena domani e giovedì 13 dicembre alle 21.00

Di: Antonio Caria

Sarà l'amore e il disamore, il desiderio e la trasgressione, la paura e il disincanto di “Questioni di Cuore” di Natalia Aspesi con l'intelligenza e la verve di Lella Costa, in tournée nell'Isola, a inaugurare la stagione de “La Grande Prosa” al Teatro Civico di Alghero.

La pièce, inserita nel calendario degli eventi “Més que un Mes”, debutterà in prima regionale domani 12 dicembre alle 21.00, in replica il giorno successivo (13 dicembre), alla stessa ora.

“Questioni di Cuore”, nato da un'idea di Aldo Balzanelli, è un viaggio attraverso le emozioni, dalla felicità al dolore, dalla vertigine di un colpo di fulmine al vuoto d'amore, in cui la Costa descrive «la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni», con le parole dei protagonisti che si raccontano con semplicità o arroganza, timidezza e audacia, mettendo nero su bianco i propri pensieri, le proprie segrete aspirazioni o inconfessabili inclinazioni, in una necessaria e forse catartica “confessione” in pubblico.