Pro Loco di Ollolai: assemblea per il rinnovo delle cariche sociali

Di: Redazione Sardegna Live

E' tempo di cambiamenti per la Pro Loco di Ollolai, l'associazione turistica che anima i principali eventi della comunità barbaricina dal Carnevale a Cortes Apertas fino al Palio degli Asinelli.

Il 15 dicembre si conclude il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione e, come da statuto, lo stesso giorno sarano indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Associazione turistica Pro Loco di Ollolai è stata fondata nel 1984 e negli ultimi dodici anni ha visto alla presidenza Pierpaolo Soro, che ha preso la decisione di non ricandidarsi alla guida dell'associazione.

L'assemblea si terrà, in prima convocazione alle ore 17 e in seconda convocazione alle 18, nel Cinema parrocchiale di Ollolai.

Come annunciato da un comunicato del presidente Pier Paolo Soro, le votazioni per eleggere il direttivo 2018/2022 si terranno dalle 18 alle 20.

I canditati per il rinnovo della Pro loco di Ollolai sono Paolo Cottu, Alessandro Daga, Salvatore Daga, Isacco Ghisu, Aldo Pala per il consiglio di amministrazione (direttivo), il presidente uscente Pier Paolo Soro per la carica di revisore dei conti, Giampiero Delussu, Giovanni Lostia, Tonino Peddone per il collegio dei probiviri.

Pier Paolo Soro, vuole però sollecitare la partecipazione alle elezioni dal maggior numero di soci del sodalizio, visto che sono ben centocinquanta in un paese di circa milleduecento abitanti. Moltissimi, quindi, anche perché l’associazione Pro loco, nel paese capitale della Barbagia, costituisce uno degli organismi più importanti per l’organizzazione della maggior parte delle sagre e degli eventi di ogni livello che si susseguono nel corso dell'anno.