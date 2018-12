«Assemblea dei Sindaci Anci Sardegna e Cal a Esporlatu»

Emiliano Deiana: «Un popolo di persone perbene che isola i violenti e chi attenta ai rappresentanti della democrazia locale»

Di: Antonio Caria

Continuano gli attestati di solidarietà al Sindaco di Esporlatu Franco Furriolu. Nella serata di ieri, il Presidente Emiliano Deiana e il Consigliere regionale di Anci Sardegna e Sindaco di Ardara Francesco Dui, sono andati a portare la solidarietà umana, civile e politica al primo cittadino, vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio.

Una vicinanza in toto nei confronti di Furriolu che mercoledì 19 dicembre si tradurrà anche su proposta del Presidente della Comunità Montana del Goceano Vincenzo Cosseddu, in un’assemblea dei sindaci sardi che si terrà proprio a Esporlatu alle 10.30.

«Anci Sardegna e il CAL faranno una convocazione congiunta dei sindaci sardi – ha sottolineato Deiana – per portare non solo la solidarietà al sindaco e agli amministratori di Esporlatu, ma anche per richiamare tutte le istituzioni a un impegno maggiore sul fronte della sicurezza e dello sviluppo dei paesi e delle aree interne».

«Domani mattina – ha concluso – partirà la formale convocazione dell’Assemblea che deve diventare, davvero, un fatto di popolo: un popolo di persone perbene che isola i violenti e chi attenta ai rappresentanti della democrazia locale».