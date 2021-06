Terribile schianto fra auto e moto a Sassari: centauro in fin di vita

Soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Un motociclista sassarese è in fin di vita dopo essersi scontrato con un'auto in via Pascoli, a pochissima distanza dal ponte Rosello.

L'uomo è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata.

Lì, il centauro, è arrivato privo di conoscenza. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.