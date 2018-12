Cagliari, droga e spaccio nelle piazze cittadine: 32 arresti

I dettagli dell'importante operazione della Questura che consentito di stroncare un giro illecito tra San Michele, Sant'Elia e Is Mirrionis

Di: Alessandro Congia

Trentadue arresti, 24 i soggetti in custodia cautelare in carcere e 8 ai domiciliari, un'operazione portata avanti dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno allarmante dello spaccio di droga.

L'attività investigativa è stata si è sviluppata come sempre nelle consuete piazze dello smercio, tra Sant'Elia, San Michele e Is Mirrionis, dove le vedette controllavano e gestivano l'andirivieni dei tossici e dei pusher.

Numerose abitazioni sono erano trasformatori veri e propri bunker, con sistemi di videosorveglianza e porte blindate: in conferenza stampa il questore il dottor Pierluigi D'Angelo, assieme al dottor Marco Basile, dirigente della Squadra Mobile e al dottor Andrea Olivadese, seconda Divisione Reati Gravi, hanno tenuto a precisare che le operazioni di contrasto di attività illecite sono rese massicce e incisive anche grazie alla collaborazione dei cittadini onesti, stanchi di dover assistere ogni giorno a questi fenomeni di spaccio di eroina, metadone, cocaina, hashish e marijuana. Sono 170 gli agenti che dall'alba di oggi stanno eseguendo perquisizioni domiciliari e gli arresti.

I poliziotti in borghese hanno effettuato numerosi appostamenti per individuare quei soggetti già indagati per reati legati alla vendita della droga. I flussi della vendita interessavano via Castelli (Tuvumannu), fino a via Seruci e piazza Medaglia Miracolosa, fino a Sant'Elia, via Schiavazzi.

Gli arresti convalidati quest'oggi sono: Stefano Garau, Roberto Pireddu, Danilo Serra, Bernardo Fanni, Michael Cherbi, Micol Puzzoni, Luigi Mura, Stefano Cadoni, Giuseppe Floris, Ignazio Scaramuccia, Gilles Mureddu, Fabrizio Manca, Ugo Floris, Manuel Molias, Lazzaro Cotza, Sonia Tidu, Gianluca Loi, Ivan Cardia, Angelo Deidda, Francesco Fadda, Giovanni Berosi, Federico Bene, Christian Manca, Salvatore Floris, Federico Caboni, Daniele Medda, Massimiliano Frau, Antonio Farris, Tania Perdisci, Fabio Caria, Valeria Uras, Vincenzo Murè.