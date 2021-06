L'auto contro un muro a Esterzili: muore 60enne

Sul posto il 118 e i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico incidente questa notte a Esterzili.

Un operaio 60enne di Forestas, Mario Porcu, ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono intervenuti il118 e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. I militari indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.