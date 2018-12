Incidente stradale con fuga: i Carabinieri rintracciano l’automobilista pirata

Si tratta di una donna che non si era fermata a prestare soccorso al ciclista rimasto riverso sull’asfalto

Di: Alessandro Congia

Grazie alle indagini serrate dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, è stato rintracciato il conducente fuggito dopo un incidente stradale verificatosi alcuni giorni fa. L’episodio risale allo scorso 2 dicembre quando, nel primo pomeriggio, all'altezza della rotonda sulla circonvallazione di Sinnai un ciclista, fu lasciato riverso a terra dal suo investitore. Nello scontro il ragazzo, un 34enne di Sinnai, molto noto nell’ambiente della mountain bike, riportava alcune lesioni per le quali era stato necessario il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari con un’ambulanza del 118, con codice rosso.

Sul posto era immediatamente intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Quartu Sant’Elena, che procedeva ai rilievi. Grazie ad un accurato sopralluogo ed alla minuziosa campionatura di alcune parti della carrozzeria rimaste sul posto del sinistro stradale dopo l'impatto, si deduceva che il mezzo coinvolto si trattava di un veicolo di colore grigio scuro.

I controlli si concludevano con successo alcuni giorni dopo quando gli stessi carabinieri rintracciavano l’automobile in una carrozzeria di Selargius. Individuata l’autovettura veniva rintracciato anche l’autore dell’investimento che veniva identificata nella 43enne M.C. residente in Sinnai.

Non si conoscono i motivi che hanno indotto la donna a non fermarsi e prestare soccorso e neppure come mai, dopo il misfatto, non si sia presentato spontaneamente presso un comando di polizia. Al termine degli accertamenti, la stessa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per fuga e omissione di soccorso.