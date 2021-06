Sant'Andrea Frius. Cade dalla scala mentre raccoglie albicocche da un albero

Un 56enne è stato trasportato all'ospedale in codice rosso con l'elisoccorso

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina, alle 9,30, un 56enne di Sant’Andrea Frius è caduto da una scala urtando violentemente il torace al suolo. La moglie, accorsa immediatamente, ha richiesto l’intervento di un'ambulanza di Senorbì e dei carabinieri della locale Stazione.

Il medico intervenuto, valutata la gravità del caso, ha disposto l’impiego di un'eliambulanza, che trasportava l’uomo - in codice rosso, ma non in pericolo di vita - presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

L'uomo era intento a raccogliere delle albicocche da un albero all'interno del giardino della propria abitazione.