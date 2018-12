“Say no to plastic pollution”: a Stintino una giornata di educazione ambientale

L’evento è in programma mercoledì 12 dicembre dalle 11.00

Di: Antonio Caria

Si terrà mercoledì 12 dicembre “Say no to plastic pollution”, la giornata di educazione ambientale promossa dal Comune di Stintino in collaborazione con il Parco nazionale dell'Asinara e l'Area marina protetta dell'isola parco.

L’obiettivo dei promotori è quello sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura e al grave problema della plastica abbandonata nei mari. Un problema, quest'ultimo, che mette a rischio la sopravvivenza degli abitanti del mare ma che ha ripercussioni negative anche sulla salute dell'uomo.

L’appuntamento, in programma alle 11.00 al museo della Tonnara, vedrà i ragazzi delle locali scuole elementari e medie dialogare con il direttore del Parco dell'Asinara Pier Paolo Congiatu, il direttore dell'Area marina protetta Vittorio Gazale, con Laura Pireddu, rappresentante di Crama, l'associazione Centro recupero animali marini Asinara, e con il presidente di Federparchi Giampiero Samuri.

A dare il benvenuto ai giovani studenti stintinesi saranno il sindaco Antonio Diana e l'assessore alla Pubblica istruzione Antonella Mariani.