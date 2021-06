Incendio nella notte, a fuoco due auto

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Erano le tre di notte quando i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in via Bogino per spegnere un incendio che stava bruciando due autovetture.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizza e i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.