Momenti di paura per due ragazzi di 18 anni: a bordo di uno scooter finiscono contro un’auto

Il conducente del motociclo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Cagliari un ragazzo di 18 anni era alla guida del suo scooterone, quando transitava nella via Dante in direzione Piazza San Benedetto con a bordo una ragazza 18enne cagliaritana.

Arrivato all'altezza della via Farina, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Mazda3 condotta da un giovane residente nell'hinterland.

A seguito dell'urto i due motocilisti sono finiti sull'asfalto.

Una volta lanciato l’allarme sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale. Il conducente del motociclo al Brotzu, con assegnato codice rosso e al Policlinico, con assegnato codice giallo, la passeggera.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.