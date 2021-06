Perde il controllo dell’auto che si ribalta più volte: 42enne trasportato in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale si è verificato ieri notte al chilometro 3 della strada provinciale numero 28, alla periferia di Gairo.

Un’auto con alla guida un 42enne, per cause ancora in corso di accertamento, dopo essere uscita di strada si è ribaltata più volte.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Lanusei, i sanitari del 118 e i Carabinieri di Jerzu e di Gairo.

L’uomo è stato immediatamente trasferito in ospedale in codice rosso.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini del caso.