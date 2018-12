Al volante ubriaco e senza assicurazione, 47enne denunciato dalla PolStrada

Due distinte analisi dell'aria alveolare fornivano esito positivo, evidenziando entrambe un tasso alcolemico di g/l 3,70

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, ulteriormente intensificato in vista delle festività natalizie la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, predisposti dal Compartimento Polizia Stradale e coordinati con la locale Questura, ha svolto lo scorso fine settimana una intensa e mirata attività di prevenzione e repressione.

Lungo la s.p.15, in territorio del comune di Maracalagonis, l’attenzione di una dipendente pattuglia veniva attirata da una Ford Fiesta che effettuava retromarcia invadendo la sede stradale, così costringendo gli agenti ad effettuare una brusca manovra per evitare la collisione. Tale manovra improvvisa insospettiva gli operatori che nel contempo si stavano già avvicinando al veicolo in questione.

Alla guida del veicolo si trovava M.F. di 47 anni, residente in Maracalagonis. Lo stesso, che da subito manifestava segni di ebbrezza alcolica in quanto emanava forte alito tipico di persona che aveva ingerito sostanze alcoliche e nello scendere dal veicolo mostrava un equilibrio precario, veniva sottoposto ad accertamenti qualitativi e quantitativi con la apparecchiatura alcoltest per la verifica del tasso alcolemico nel sangue. Con l’apparecchiatura venivano effettuate, a distanza di dieci minuti l’una dall’altra, due distinte analisi dell'aria alveolare che fornivano esito positivo, evidenziando entrambe un tasso alcolemico di g/l 3,70. Inoltre da successivi accertamenti, effettuati tramite la sala operativa, risultava che ad M.F., in data 12 novembre 2018, era già stata ritirata la patente di guida da una pattuglia del Distaccamento di Muravera che nell’occorso lo aveva denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Nell’occasione, nelle due prove etilometriche, M.F. aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a g/l 2,69 nella prima e g/l 2,76 nella seconda.

Successivamente, con provvedimento della Prefettura di Cagliari datato 30/11/02018, la patente di M.F. veniva sospesa per anni uno. Per quanto concerne il veicolo lo stesso risultava non avere la prescritta copertura assicurativa di responsabilità verso terzi, scaduta in data 10/10/2018 ed infine risultava essere sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Rilevato ciò, a carico di M.F. si procedeva con ulteriore denuncia ai sensi dell’art. 186/2° Lett. c) del C.d.S. nonché alla contestazione delle altre violazioni amministrative di cui agli Artt. 193/2° e 180/1°-7° Art. 218/6° e Art. 214/8°, sottoponendo il veicolo a sequestro e fermo amministrativo. Ovviamente non si è proceduto al ritiro della patente di guida in quanto già sospesa e non più nella disponibilità del titolare.

Per l’affidamento e la custodia del veicolo si chiedeva a M.F. di indicare una persona, a lui legata da vincoli di parentela o amicizia, alla quale poterlo affidare in custodia. M.F. faceva arrivare sul posto una persona di sua fiducia, M.V. di 48 anni, residente in Maracalagonis, che giungeva alla presenza della pattuglia alla guida della propria autovettura, una Renault Megane. Nella circostanza però non è stato possibile affidargli il veicolo in quanto anch’egli risultava positivo all’etilometro, evidenziando un tasso alcolemico alle due prove pari a g/l 1,17.