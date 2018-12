Cala il sipario sul quarto festival organistico internazionale

L’evento del “Giovanni Pierluigi da Palestrina” si chiuderà con una conferenza e un concerto

Di: Antonio Caria

Chiusura con un doppio appuntamento per il quarto festival organistico internazionale organizzato dal Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, con la direzione artistica del Maestro Angelo Castaldo.

Giovedì 13 dicembre alle 15.00, Emilio Capalbo (docente di composizione del “Palestrina”), terrà nell’aula magna del Conservatorio un seminario su “Tecniche e strategie di trascrizione”.

Venerdì 14 alle 19.30, ci si sposterà in Cattedrale per l’esecuzione in prima assoluta di brani scritti appositamente per il “Festival organistico” dai giovani compositori cagliaritani Michele Angius, Manuele Bruno, Alessio Gibroni e Domenico Lavena.

La preparazione del concerto ha visto impegnati in uno straordinario lavoro di squadra diverse classi del conservatorio: Composizione (docente Emilio Capalbo), Organo (docente Angelo Castaldo), corno (professori Mario Seoni, Efisio Lilliu), Clarinetto (professore Enrico Silvestri), con la partecipazione del coro “Laeti Cantores” di Cagliari.

I brani infatti sono stati scritti per organo affiancato da clarinetti, corni, viola e coro, in formazioni del tutto inconsuete e di rarissimo ascolto.