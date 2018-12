GirOlio d’Italia 2018: dal 14 al 16 ad Alghero la tappa regionale

Incontri, degustazioni, folklore, musica e percorsi d’arte per celebrare l’olio extravergine

Di: Antonio Caria

Sarà la città di Alghero ad ospitare, dal 14 al 16 dicembre, la tappa regionale della Sardegna del tour dell’extra vergine promosso dalle Città dell’Olio, d’intesa con i coordinamenti regionali.

Tre giorni di eventi con la presenza di 11 Comuni oltre Alghero, Aziende e Pro Loco del territorio. Una vetrina di prestigio che presenterà all'Italia e al mondo intero le ricchezze enogastronomie locali, promuovere i territori di produzione, salvaguardare il paesaggio olivicolo.

Gli appuntamenti si apriranno venerdì 14 dicembre alle 10.00 con la riunione di Coordinamento regionale Città dell’Olio Sardegna che avrà luogo nella sala conferenze del Quarter, seguita dal dibattito pubblico, dal titolo: “Le Città dell’Olio 2019: 25 anni di impegno nella valorizzazione della cultura olivicola. Opportunità e progettualità per la Sardegna”.

I lavori, aperti da Mario Bruno (Sindaco del Comune di Alghero e Vice Presidente nazionale delle Città dell’Olio), prevedono gli interventi di Elio Sundas (Coordinatore regionale delle Città dell’Olio Sardegna) ed Enrico Lupi (Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio).

Al termine interverranno i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria, tra cui Pietro Graziano Esposito (Segretario Generale della CCIAA di Sassari), Antonio Sole (Presidente Confcommercio Sassari), Efisio Perra, (Presidente di Coldiretti Cagliari), Maurizio Onorati (Direttore di Confagricoltura Sardegna), Francesco Erbì (Presidente della CIA Sardegna).

Le conclusioni saranno affidate a Cristiano Erriu (Assessore Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma Sardegna). il dibattito sarà moderato da Pasquale Porcu (giornalista de La Nuova Sardegna).

Alle 12.30 è in programma la cerimonia di inaugurazione di GirOlio d’Italia con l’intonazione dell’Inno d’Italia alla presenza delle istituzioni locali e regionali, delle associazioni culturali e di volontariato e degli alunni degli istituti scolastici della città.

Tanti gli eventi collaterali, tra cui le degustazioni a cura di Perle d’Ogliastra srl. Grande curiosità destano le installazioni, le mostre, il tradizionale Albero di Natale in Piazza Porta Terra e i presepi istituzionali presenti in città e visitabili con il tour dedicato.

Inoltre ci saranno il Villaggio di Babbo Natale con la Casa in Torre Sulis, la Bottega degli Elfi nel Teatro Civico e il Parco Matherland, la Pista di Ghiaccio al Porto. Musica con Steven M, format Alex S the Voice, e aperitivi nei ristoranti della città dalle 11.30 alle 14.00 grazie al circuito a cura del Comitato Plaça de Santa Maria e all’Associazione Commercianti e Residenti Piazza Civica in Piazza di Santa Maria e Piazza Civica.

In Largo Conte Larco (retro del Forte della Maddalena) sarà allestito il mercatino dell’antiquariato a cura di ART.IN.PIA. Sabato 15 dicembre, alle 18.00, si terrà la presentazione di “Dimentica, Never mind” di A. Fara - Bahrain (Ed. Ranieri Vivaldelli) con relatori Mario Villa e Adriana Fara a cura del Circolo fotografico “Le Conce" e Libreria “Il Labirinto”. Musica dai balconi dalle 18.00 alle 20.00 nelle giornate di sabato e domenica nel progetto di Raimondo Dore, in Piazza Civica, Via Simon, Piazza Sventramento e Via Carlo Alberto.

Alle 17.00 dello stesso giorno è prevista l’inaugurazione della mostra “Il Conservatore di Roberta Filippelli” per le Celebrazioni per i 150 anni dalla scomparsa di Giuseppe Manno. Gigantografia e reading di Ignazio Caruso presso il Museo Casa Manno. Spazio poi ai Cants de Nadal a cura dell’Associazione Canora Nova Alguer (Chiesa N. S. della Mercede alle 18.00).

Inoltre, sarà possibile visitare il percorso espositivo sulla Civiltà Nuragica “Nuragici, un territorio, un’isola, il mediterraneo” con il patrocinio del MIBAC nelle sale espositive Lo Quarter; “Wunderkammer - Tra cuore e mente” a cura di Aaron Gonzalez al Museo Casa Manno; “Arte figurativa e borse artistiche” a cura di Giuseppe Giomi & Daniela Mulas presso l’Atelier di via Carlo Alberto e nello stesso luogo anche “L’arte del ferro” a cura di Gennaro Dessì e “Serena Handmade Christmas edition” l’esposizione artigianale a cura di Serena Capodici.

In occasione del quarantesimo anniversario della Fondazione del Circolo è prevista la mostra a cura del Circolo Filatelico Numismatico del Collezionismo e Modellismo Algherese presso la sua sede (via Valverde 4). Chiuderà il ciclo di esposizioni, la personale di pittura di Filomena Mura e Sergio Serratrice (via Foscolo 43 studio Filomena Mura | via Pascoli 41 studio Sergio Serratrice).