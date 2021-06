Cagliari. Auto in car sharing contro muro: il giovane conducente era senza patente

Nell’impatto sono rimasti feriti anche una 17enne e un 24enne

Di: Redazione Sardegna Live

Era senza patente, perché mai conseguita, il 21enne alla guida dell'auto che ieri notte, intorno alle 23:30, si è schiantata contro il muro di una abitazione in via Ciusa a Cagliari. E’ quanto appurato dagli agenti della polizia municipale che sta verificando chi ha preso l'auto in car sharing e se tutte le procedure siano state rispettate.

Nell’impatto sono rimasti feriti, oltre al conducente, una 17enne e un 24enne. 

Pochi giorni fa, sempre a Cagliari, un 15enne era riuscito a noleggiare due auto usando i documenti e la carta di credito dei genitori. Lui si ero messo alla guida di una Smart, mentre l'altra vettura, una Toyota, l'aveva presa per un amico. Il responsabile del car sharing si è accorto dell'anomalia e ha chiamato i carabinieri. Il ragazzino è stato quindi denunciato.