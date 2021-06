Vaccini AstraZeneca: in Sardegna stop ai richiami per i 118 mila under 60

E' in atto l'aggiornamento del sistema di prenotazione Poste, le seconde dosi saranno effettuate tutte con Pfizer o Moderna

Di: Redazione Sardegna Live

Facendo seguito al parere del Comitato tecnico scientifico relativo ai vaccini Vaxzevria e Janssen arrivato ieri sera, secondo il quale il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca) dovrà essere somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo), Ats Sardegna ha posticipato da questa mattina, non appena ricevuta la nota da parte dell'Assessorato regionale alla Sanità, le somministrazioni delle secondi dosi alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni (prevalentemente docenti e appartenti alle forze dell'ordine).

Per coloro che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo dovrà essere infatti completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty -Pfizer o Moderna). Sono 118 mila i richiami previsti in questa fascia che di età che ancora devono essere effettuati in Sardegna.

Nei prossimi giorni sarà aggiornato il sistema di prenotazione di Poste così che tutti i richiami prevesti con AstraZeneca saranno calendarizzati con vaccini Pfizer o Moderna. Nelle more dell'adeguamento del sistema, i richiami previsti per oggi e domani con AstraZeneca potrebbero subire delle posticipazioni.