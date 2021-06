Cagliari. Privo di patente distrugge l'auto e finisce all'ospedale insieme a due passeggeri

E' andato a urtare rovinosamente lo spigolo di un muro di cinta. Sono stati trasferiti tutti e tre all'ospedale in codice rosso

Di: Giammaria Lavena

Ieri notte a Cagliari, intorno alle 23,30 un'auto del car sharing cittadino, condotta da un 21enne cagliaritano, per cause in via di accertamento mentre percorreva viale Ciusa ha sbandato verso la propria sinistra andando ad urtare, a forte velocità, sullo spigolo di un muro di cinta con la parte anteriore.

A seguito del violento impatto il conducente, risultato privo di patente, e i due passeggeri, una 17enne cagliaritana e un 24 dell'hinterland, sono stati soccorsi e trasportati con assegnato codice rosso dalle ambulanze del 118 ai Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu e del Policlinico, ma per fortuna nessuno apparirebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.